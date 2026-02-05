シンガポール航空は、「SQワンダーラスト 春サキドリ割」を2月4日午前10時から10日まで実施する。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着シンガポール行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象となる。往復総額運賃は、エコノミークラスが69,160円から、プレミアムエコノミークラスが187,690円から、ビジネスクラスが256,360円から。割引率は10％。搭乗期間は4月1日