ダイキン工業は大幅安。４日取引終了後、２６年３月期連結業績予想の修正を発表した。売上高については４兆８４００億円から４兆９２００億円（前期比３．５％増）へ上方修正。一方、営業利益は４３５０億円から４１３０億円（同２．８％増）へ下方修正しており、これがネガティブ視されているようだ。 同時に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）決算は、売上高が３兆６６６３億円（前年同期比２．０％増）、