4日（現地時間）、中国の習近平国家主席はドナルド・トランプ米大統領に対し、台湾への武器売却を慎重に行うよう要求した。昨年11月24日以来73日ぶりとなった電話会談で、習主席は「この一年間、良好な意思疎通を維持しており、釜山会談の成功によって中米関係の方向性を提示し、国際社会から歓迎された」と述べたと、官営の新華社通信が報じた。習主席は台湾問題を強調した。「台湾問題は中米関係において最も重要な問題」とし、