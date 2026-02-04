Amazon Music Unlimited Amazonは、1億曲が楽しめる音楽配信サービスAmazon Music Unlimitedの、個人プランの月額/年間プラン料金を値上げする。改定後の年間料金は、従来の9,800円から10,800円へと1,000円値上げとなる。既存ユーザーの場合、新料金は2026年3月10日以降の最初の更新日から適用される。新規登録者は2月3日から新価格が適用される。 月額料金も値上げ。Amazonプライム会員の場合は1,080円(