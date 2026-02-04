韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツが、高津臣吾氏をスペシャルアドバイザーとして迎えた。球団は、選手育成の体系化やチームの方向性づくりに向けた助言を期待しているという。【写真】巨人、イ・スンヨプを2026年に獲得高津氏は1990年のドラフト（3巡目）で東京ヤクルトスワローズに入団し、主力投手として活躍。現役時代は米大リーグをはじめとした海外でもプレーしており、2008年には韓国のウリ・ヒーローズ（現キウム・ヒー