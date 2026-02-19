2025年のプロ野球セ・リーグは阪神が圧倒的な強さで優勝した。東京ヤクルトスワローズ前監督の〓津臣吾さんは「プロ野球のシーズンが始まるとき、チーム間に大きな力の差はない。各チーム横一線の状況から阪神が勝ち上がったのは、日々の試合の中で生じるズレを修正する能力が抜きん出ていたからだ」という――。（第1回）（インタビュー・構成＝ライター・村尾信一）撮影＝小田駿一〓津臣吾さん - 撮影＝小田駿一■敗北には必ず「