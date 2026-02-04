２００５年のヒット曲「ＭｙＷａｙ」で知られる音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ容疑者（マイクロ、本名・西宮佑騎＝４５）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで２日に逮捕されていたことが分かった。８日開催予定のデビュー２０周年記念ライブも中止となったが、Ｍｉｃｒｏ容疑者は逮捕前日の１日、都内のスタジオで行われたリハーサルに何食わぬ顔で参加していたという。Ｍｉｃｒｏ容疑者は２日、都