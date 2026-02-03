歌手・俳優の木村拓哉が3日、都内で行われた自身が主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』（20日公開）の完成披露試写会舞台あいさつに登壇。木村発案で、男性キャスト陣によって客席にポップコーンが配られるサプライズがあった。【全身ショット】かっこいい…ブラックコーデで登場した木村拓哉舞台あいさつには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永、齊藤京子、金