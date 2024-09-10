SMAPの“キムタク”こと木村拓哉に冷めた声が相次いでいる。『教場』シリーズ（フジテレビ系）の復活が一部で報じられているためだ。【写真】「公式の身長をBeliveできない」ネットがザワついた木村、竹内涼真、上川隆也のスリーショット『教場』は警察学校を舞台としたドラマ。長岡弘樹の小説を原作とし、木村主演で2020年1月4日と5日の2夜連続でスペシャルドラマとして放送された。本作はギャラクシー賞テレビ部門1月度月間