安倍晋三元首相銃撃事件で殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）側が、求刑通り無期懲役を言い渡した奈良地裁判決を不服とし、大阪高裁に控訴する方針を固めたことが3日、関係者への取材で分かった。控訴期限は4日。