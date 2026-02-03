FRUITS ZIPPERの公式SNSが更新され、2月1日に行われた東京ドーム公演の舞台裏を公開した。 【動画】初の東京ドーム単独公演大成功を祝して鏡開きを行うFRUITS ZIPPERのメンバーたち ■初の東京ドーム単独公演大成功を祝して鏡開き FRUITS ZIPPERにとっての初めての東京ドーム単独ライブは、2月1日に行われた。このライブは、チケット完売、約5万人のファンが集結し、全44曲、3時間を超える内容で