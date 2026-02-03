FRUITS ZIPPERの公式SNSが更新され、2月1日に行われた東京ドーム公演の舞台裏を公開した。

【動画】初の東京ドーム単独公演大成功を祝して鏡開きを行うFRUITS ZIPPERのメンバーたち

■初の東京ドーム単独公演大成功を祝して鏡開き

FRUITS ZIPPERにとっての初めての東京ドーム単独ライブは、2月1日に行われた。このライブは、チケット完売、約5万人のファンが集結し、全44曲、3時間を超える内容で大成功のうちに幕を閉じた。

Xでは「ライブ後の鏡開き」と題した動画が公開され、「東京ドーム公演を終えた7人とさらなる飛躍を願ってみんなで鏡開きをしました ふるっぱーの”よろこび” “縁”をお裾分けです」とコメントが添えられた。公開された動画には、メンバーの鎮西寿々歌が「本当に東京ドームありがとうございました！ これからもよろしくお願いしまーす！」と号令をかける姿が映し出された。それを合図に小槌を持った7人が「せーの！ よいしょ、よいしょ、よいしょ！」と声を合わせて鏡開きを行った。大舞台を終えた直後に見せた7人の晴れやかな笑顔が印象的だ。

また、スタッフによる公式TikTok「ふるっぱー日記」では、乾杯の様子を収めた動画が公開されている。「ヒノキのマスで乾杯した時、反応が7人7色で本当に飽きないグループ」とコメントに加え、「#中身はジュースです」というハッシュタグが添えられた。動画内では「乾杯！」の発声を合図に、慣れないヒノキの升に苦戦したり喜んだりと、7人それぞれのリアクションが収められている。

メンバーの仲川瑠夏も自身のXを更新し「東京ドームありがとぴでございました」と感謝の気持ちを記した。続けて「素敵な時間をありがとう、こんなにもすんばらしい景色を見せてくれてありがとう！みんなのこと本当に大好きだよー！」とファンへメッセージと共に3枚のオフショットを公開した。写真は、鏡開きの樽の隣で、小槌を手に持った姿だ。

■本番3分前に笑顔でピースする余裕たっぷりの真中まな

公式TikTok「ふるっぱー日記」には「東京ドーム公演スタート3分前の出来事」と題された動画が公開された。そこには、出番を目前に控えたステージ袖で、笑顔を浮かべながらピース＆グッドサインを見せる真中まなの姿が映し出されている。「#気球怖がると思ってたけど堂々と乗ってて感動した」というハッシュタグが添えられており、7人はオープニングで気球（ピポパポバルーン）に乗って登場した。

しかし、ステージに登場してすぐに真中が泣いてしまったということもあり、この投稿に対してはファンからの温かなツッコミが殺到している。「3分後に泣きます」「この3分後に泣いてるまなふぃーもNEW KAWAII」「最速で泣いた人とは思えん」「この後すぐに号泣するのを含めてまなふぃーらしい」といったコメントが集まっており、本番前と本番直後の涙というギャップが大きな反響を呼んでいる。

■メンバーカラーのツナギ姿でファンに感謝のメッセージ

さらに、公式TikTokでは「東京ドームありがとうございました これからも私たちFRUITS ZIPPERをよろしくお願いします ふるっぱーのみなさん大好きです」というメッセージと共に、終演直後のメンバーによる挨拶動画も公開されている。

そこには、メンバーカラーのツナギを身に着けた月足天音、櫻井優衣、早瀬ノエル、仲川瑠夏、松本かれん、鎮西寿々歌、真中まなが横一列に並ぶ様子が捉えらえている。真中の「東京ドーム」という先導に続き、全員で「ありがとうございました！」と元気に挨拶。そして鎮西が「私たちは新たな惑星を見つけ、7人で戻って参りました。これからもまだ見ぬいろいろな惑星を見つけたいと思うんですけど、みんなも一緒についてきてくれますか？ みんなで新しい惑星を見つけましょう！」と晴れやかな表情で呼びかけた。

■櫻井優衣、憧れの鈴木愛理とのハグに大号泣「来世でも忘れません」

櫻井は自身のInstagramに「#ゆいと愛理さんと東京ドーム」というハッシュタグを添えて、バックステージで実現した鈴木愛理との感涙の対面動画を公開した。

櫻井がずっとリスペクトしている“鈴木愛理”。「アイドル人生＝鈴木愛理さん でも、そう思えば思うほど、まだまだなパフォーマンスをみせることが申し訳ないし恐縮で、そもそも私の存在を知ってもらうことすら申し訳なくて、中々ライブを見てもらいたいという心までになれなかったんです。でも、東京ドームという場所までこれたから 今の私のできるできないではなくて、愛理さんのことが大好きだからこそ 憧れだからこそここまでこれたということの感謝を伝えたくて、勇気を出してお声がけさせていただきました」と、並々ならぬ決意でゲスト招待に至ったことを明かした。続けて「初めて憧れの人に見てもらったライブが東京ドーム。すごく大切な思い出です。ここまでこれて本当に良かった、、！！ 愛理さんここまで私を連れてきてくれて本当に本当にありがとうございます！！大好きです！！！！」と綴った言葉からは、鈴木への感謝の気持ちと愛が溢れている。

動画にはレザージャケット姿の鈴木が櫻井を優しく抱き寄せ、ハグを交わす様子が収められている。櫻井は「忙しいところありがとうございます」「うれしい」と言葉を絞り出しながらも大号泣している姿が映し出された。一方で「でも私としたことが泣きすぎて愛理さんがマフラーを落とされたのに気付けていない、、なぜ私は、立っている、、なぜ拾えなかった、、動画を見て気づきました 悔しい」という実直な反省も記している。

この投稿に鈴木は、“笑顔”の絵文字と櫻井のメンバーカラーのミントグリーンのハートマークをコメント欄に残した。それを受けた櫻井は「昨日のことは、来世でも忘れません」と返している。

SNSでは「こっちまで泣ける」「愛おしくてもらい泣き」「何これ素敵すぎる」「ふたりの絡みメロすぎて最高！」といった感動の声が寄せられている。

■公式お兄ちゃん・マユリカとの集合ショットも公開

バラエティ番組『マユリカとおねだりフルーツジッパー』での共演をきっかけに交流のあるお笑いコンビ・マユリカの中谷と阪本も東京ドームに駆けつけた。中谷は自身のXに「『虹』からの『超めでたいソング』の流れ、あんなん反則やがな 超めでたい」とコメントし、メンバーたちとの集合ショットを公開した。

この中谷の投稿に対して、メンバーも続々と反応。鎮西は「いつも見守ってくれるお兄ちゃんたち だいすきー！！！！」綴り、松本は「だいすきだよお兄ちゃん達ー！！安心するー！！」とコメント。櫻井は「おにいちゃん！忙しいのにいつもきてくれる！泣いてくれる！嬉しい！」と感謝を伝え、仲川は「マユリカお兄ちゃん達来てくれてうれしすぎた！！またなかたニキ泣いてた爆笑」とユーモアたっぷりに報告。それぞれがXでリポストを行い、感謝の気持ちを伝えた。