米テレビ番組司会者のサバンナ・ガスリー氏（左）と母親のナンシーさん/Savannah Guthrie/Instagram via CNN Newsource（CNN）米テレビ番組司会者サバンナ・ガスリー氏の母親がアリゾナ州の自宅からいなくなり、1日以上が経過した2日夜の時点でも行方が分かっていない。同州ピマ郡のクリス・ナノス保安官は、母親が誘拐されたとみて捜査を継続していると述べた。ナノス氏によれば、母親のナンシーさん（84）が最後に目撃されたのは