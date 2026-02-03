【Trio-Try-iT Figure ー古手川唯ー】 2月第3週より順次展開予定 フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure ー古手川唯ー」を2月第3週より順次展開する。 本製品は、アニメ「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」より、セクシーな水着姿の「古手川唯」を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化したもの。