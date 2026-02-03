ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の国内でのライブ配信を行うNetflixは3日、大会応援ソングとして、B'zの稲葉浩志が野球アニメの主題歌「タッチ」をカバーすると発表した。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手応援ソングは、あだち充氏原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースした楽曲。世界最高峰の野球の舞台であるWBCを盛り上げるため、不朽の名曲を稲葉が特別にカバーする形で実