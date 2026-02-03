俳優キム・ソンホの脱税疑惑について、専門家が口を開いた。キム・ミョンギュ弁護士兼会計士は2月2日、SNSに「チャ・ウヌ氏の200億ウォン追徴金問題が収束しきらないうちに、同じ所属事務所のキム・ソンホ氏の疑惑が浮上した。今回も個人・家族法人に関する問題であり、当分の間、芸能界に注意報が出るだろう」と投稿した。【注目】脱税疑惑で波紋のキム・ソンホ、次回作に影響は？彼は「自宅住所に法人を設立し、法人カードで生活