北朝鮮北西部の平安北道雲田で操業を始めた畜産施設を視察する金正恩朝鮮労働党総書記＝2日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは3日、金正恩朝鮮労働党総書記が2日に北西部の平安北道雲田で操業を始めた畜産施設を視察し、過去の農村振興政策について反省の弁を述べたと報じた。金氏は半世紀以上にわたる従来の方法では「農村が疲弊した状態を脱せなかった」と指摘。国の支援が散発的だったとして、政策の誤りを