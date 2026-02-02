沖縄・那覇市で車から煙が上がり、炎上する一部始終がカメラに捉えられた。車両は赤い炎を上げて激しく燃え上がり、破裂音がして爆発するような瞬間も映っていた。噴き出す炎…突如車両が爆発沖縄・那覇市で1月29日午後2時半頃に撮影されたのは、激しい炎を噴き出す車から破裂音を立てる、緊迫の瞬間だ。大きな音に驚いた撮影者も思わず「うおーー！」と声をあげていた。当初、車の天井あたりから小さな炎が見え始め、白い煙が立ち