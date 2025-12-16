太平洋戦争末期に、沖縄諸島で繰り広げられた「沖縄戦」に看護要員として動員され、半数以上が命を落としたことで知られる「ひめゆり学徒隊」。その同窓会が設立したひめゆり平和祈念資料館所蔵とみられる学徒の写真を加工し、自身のライブ宣伝に使用したV系バンド「グランギニョル」に対し、苦情や批判が殺到。ライブは中止となり、バンドは当面の活動休止を発表した。「同バンドのライブは、12月10日〜12日に那覇市のライブハ