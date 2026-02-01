女優の黒柳徹子（92）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演し、番組の後継者について問われる場面があった。1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「SnowMan」目黒蓮のほか、笑福亭鶴瓶、明石家さんま、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪