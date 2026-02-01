東南アジアのラオスのホテルで、計6人の女性との性行為の様子を密かに撮影したとして、性的姿態等撮影罪に問われた60代男性被告人の論告求刑公判が1月中旬、名古屋地裁で開かれた。検察官は懲役3年を求刑した。性的姿態等撮影罪は、盗撮に対する厳罰化による抑制を目的として施行された。警察庁の発表によると、盗撮による検挙件数は毎年、過去最多を更新している。今回のケースで、被告人は余罪も含めると約30件の同様の犯行に及