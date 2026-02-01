ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モーリー・ロバートソンさんが63歳で死去 パートナーらが報告 モーリー・ロバートソン 訃報・おくやみ オリコンニュース モーリー・ロバートソンさんが63歳で死去 パートナーらが報告 2026年2月1日 9時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 モーリー・ロバートソンさんが29日、63歳で亡くなった パートナーの俳優・池田有希子らが公式Xで訃報を掲載 「かねてより食道がん療養中でございました」と報告した 記事を読む おすすめ記事 ケンコバが結婚＆第１子誕生を番組内でサプライズ報告！「芸人生活、いや、人生最大のニュース」 2026年1月31日 23時0分 モーリー・ロバートソンさん死去 63歳 「かねてより食道癌療養中でございました」パートナーの池田有希子ら報告【全文】 2026年2月1日 9時5分 照ノ富士断髪式 タレント小島瑠璃子も出席 土俵脇から丁寧にハサミを入れる 続いて阿部詩ら 館内沸く 2026年1月31日 14時10分 フワちゃん、YouTube再開で“暴言”連発！「マジでアイツ…」ピー音鳴りまくり 2026年1月31日 20時11分 「普通の交際関係じゃないなと」600万円支払った被害女性が怒り…ホストの身分隠してマッチングアプリで客引きした疑いで27歳の男逮捕 2026年1月30日 20時38分