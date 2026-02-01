事実上のNHK別館JR川口駅からバスに揺られること約15分。戸建てが並ぶ閑静な住宅街を歩いていくと、巨大な建物が突如として現れた。掲示された建築計画にある建築物の名称は「NHK川口施設（仮称）」。2028年度の運用開始を予定しているNHKの新たなドラマ制作拠点だ。「昨年12月に囲いが外れたんですが、想像以上の威圧感で驚きました。大河や朝ドラを撮るんでしょう。でも、こんな辺鄙な場所に天下のNHK職員が本当に来るんですかね