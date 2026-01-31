太陽系最大の惑星である木星。その周囲を回る「ガリレオ衛星」と呼ばれる4つの大きな衛星は、それぞれ異なる特徴を持っていることで知られています。特に、最も内側を公転する「Io（イオ）」と、そのすぐ外側を公転する「Europa（エウロパ）」の対照的な姿は、惑星科学における長年の謎です。Ioは太陽系で最も火山活動が活発な天体であり、地表は乾燥しきっています。一方、Europaは氷の地殻に覆われ、その下には広大な液体の海（