〈【衆院選予測2026】統一教会「合同結婚式」参加を告白、長島昭久元首相補佐官はどうなる？本人を直撃すると「学会票が流れたら厳しい」「おかげさまで、めちゃくちゃですよ」〉から続く2月8日に投開票日を迎える衆院選について、「週刊文春」が「自民党は小選挙区で現有138議席から133議席へ5議席減」との予測を報じた。この予測は、「週刊文春」が政治広報システム研究所代表の久保田正志氏と共に、全選挙区の情勢分析を