阪神・佐藤輝明内野手（26）が31日、チーム宿泊先の沖縄県内で会見を開き、契約合意に至ったことを明かした。契約年数は単年で出来高を含む総額5億円（推定）でサインした。「11月から3カ月間、代理人と球団の方でじっくり時間をかけて、話し合いをさせてもらいました。そして、お互い納得するのに時間はかかったと思いますけど、キャンプイン前に契約して、きょうを迎えることができて良かった」契約を結んだのは前日兵庫県