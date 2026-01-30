日本ハム・新庄剛志監督（54）がパーソルパ・リーグTVの「FANSMEETUP特別版監督編」に他5球団監督とともに出演。オフシーズンの新庄監督らしい過ごし方を明かした。オープニングでオフシーズンの過ごし方について聞かれた。新庄監督は「昨シーズン終わって、すぐに鼻の整形にいってきました」と告白した。「（鼻の）土台で笑い顔が少し窮屈だったんで、取ってきました。だから（秋季）キャンプ行ってません！」と笑っ