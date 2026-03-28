今話題のFIRE「俺は40代で資産1億を目指す！」早期リタイアして働らかずに暮らす！【漫画】本編を読む若いうちに資産を築き、不労所得で自由な時間を手に入れる「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」。経済的不安や組織の縛りから解放される究極のライフスタイルとして注目を集めるが、その「自由」の先には一体何が待っているのか。ホンダアオイ(@hondagobo)さんが描く創作漫画『1億円を貯めてFIREを目指した男の人生』