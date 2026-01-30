ドライブデート中、ケンカになったら彼女を車から降ろして置き去りにするという最低すぎる男性もいるようです……。山道など、何もない場所で置き去りにされたらと想像するとゾッとしますね……。今回は、そんな体験をしたある女性のエピソードをご紹介します。同じ目に遭わせてやろうか「夜景スポットに行くために、彼の運転で郊外をドライブしていたときのこと。運転中、些細なことから彼とケンカになってしまい、私は怒った彼に