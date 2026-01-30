「5％以上の賃上げを継続していく社会の実現を」。1月27日に開かれた日本経済団体連合会（経団連）の筒井義信会長との会談で、日本労働組合総連合会（連合）の芳野友子会長はこう訴えた。3年連続5％以上の賃上げという高い要求だが、筒井氏は「課題認識や目指す方向性がほぼ一致している」と歩み寄る姿勢を見せた。 【画像】中小企業の「賃上げ」のために最も要望の強い支援策 大企業こそ高い賃上げ率を維持しそうだが、