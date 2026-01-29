韓国芸能人の日本での「公共マナー違反」が再び物議を醸している。【写真】日本料理を「生臭い」と切り捨てた韓国女優発端となったのは、女性歌手チョン・ソミが日本滞在中にSNSへ投稿したタクシー車内の写真だった。写真には、靴を履いたまま座席に足を上げ、もたれかかるようなポーズを取る彼女の姿が写っていた。チョン・ソミ（写真提供＝OSEN）投稿が広がると、「グローバルスターとして基本的な公共マナーが欠けている」「韓