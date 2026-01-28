嵐の二宮和也（42）が28日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。「嵐」の待遇が変わったと思うキッカケを明かした。今回は「年越しCDTV後なのにロケ!?」企画が放送された。同企画はNHK紅白歌合戦にも出場し、年越しCDTVを終えた男性グループ「M！LK」が自転車で初日の出を見に行くというもの。横浜港を目指して移動する際、メンバーたちは飛躍の年だった2025年を振り返り、売れるまでの苦労を話しながら自転車