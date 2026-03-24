嵐の二宮和也が２４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。現在撮影中のドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」について、話したくても話せない…というジレンマをつづった。今年の７月から放送予定の「ＶＩＶＡＮＴ」の続編に出演する二宮は２３日夜に「今日も無事終了。一昨日も昨日もずっとＶＩＶＡＮＴです」と連日、撮影が続いていることを報告。その一方で「ただ、ＶＩＶＡＮＴの裏話的なのってむずくて笑というのも『今日さ〜〇〇