視界を遮っているように見えて実は…船舶の大小に関わらず、船橋（ブリッジ）の窓を見ると、ハッチのようにも見える円形の枠状の装置が取り付けられている船があります。一見すると邪魔にも思えるこの円形の枠状の装備には、どのような目的があるのでしょうか。【動画】おお…回転して水滴弾いた！ これが「旋回窓」の役割ですあの円形の枠は「旋回窓」と呼ばれています。主に船舶や鉄道車両において視界を確保するため、フロ