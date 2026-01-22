【「若葉ちゃんはわからせたい」2巻】 1月29日発売 価格：748円 双葉社は、紺吉氏によるマンガ「若葉ちゃんはわからせたい」2巻を1月29日に発売する。価格は748円。 本作は、webアクションにて連載中のラブコメディ。女子が苦手な高校生・大樹は幼馴染のボーイッシュ女子・若葉とだけは仲が良かったが、ある日可愛い服装で現れた双葉を女子として意識してしまう。第2巻で