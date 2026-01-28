「都市もあれば、山も海もある。古都・鎌倉もあれば、温泉地・箱根や米軍基地まである」─。神奈川県の特色をこう語るのは同県知事の黒岩祐治氏。4期目の折り返し地点を迎える中、健康と病気の間にある「未病」の概念を広げてヘルスケアや産業の創出に注力している。少子高齢化は全国共通の課題。その中で人口約920万人を抱える同県はどう対応し、経済活性化や地方創生につなげていくのか。直撃した。 「未病」の概念を海外