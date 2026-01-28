俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。雑誌『AERA』（１月26日発売）の表紙を務めたことを報告し、鮮やかで幻想的なビジュアルが注目を集めている。 この日、「表紙です」と題してブログを更新すると「AERA、表紙を務めさせていただきました」とシンプルに報告。あわせて、写真家・蜷川実花が手がけた表紙ビジュアルを公開し「蜷川実花さんと再びご一緒できて楽しかった！」と撮影を振り返った。 今号では