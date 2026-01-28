のん、AERA表紙で存在感…蜷川実花ワールド全開にファン称賛
俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。雑誌『AERA』（１月26日発売）の表紙を務めたことを報告し、鮮やかで幻想的なビジュアルが注目を集めている。
この日、「表紙です」と題してブログを更新すると「AERA、表紙を務めさせていただきました」とシンプルに報告。あわせて、写真家・蜷川実花が手がけた表紙ビジュアルを公開し「蜷川実花さんと再びご一緒できて楽しかった！」と撮影を振り返った。
今号では、表紙に加えインタビューとグラビアにも登場。色鮮やかな花々に囲まれた幻想的な空間の中で、柔らかさと強さを併せ持つ表情を見せるのんの姿や花びらが散りばめられたセットの中、鏡面に映り込む構図など蜷川ならではの世界観が際立つ撮影風景ショットも公開。
また、別カットではグレーを基調としたスタイリングでシックな雰囲気の姿も披露。スタイリングをIzumi Machino、ヘアメイクをTomomi Shibusawaが担当したことも紹介した。
この投稿にファンから「蜷川さんの世界観にぴったり」「色っぽい」「すべてを見透かしそうな瞳が眩しい」「キレイなレベルが段違い」「最高な作品」「花の妖精が脱皮してるような…」「とても幻想的で、ちょっと怖いくらいインパクトのある美しさ」「色彩最高のタッグ」「表紙眺めてるだけでうっとり」「いつも本当に素敵」「可愛いから美しいへとステップアップしてますね」「妖艶な表情にドキっ」などの声が相次いでいる。
