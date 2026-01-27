サンクトガーレンから桜の花と葉を使用した春限定ビール「サンクトガーレン さくら」が発売されます。2026年2月19日（木）より期間限定で発売される本商品は、桜の花と葉で風味付けをしたビール。香りも味わいも、まるで桜餅のような風味が楽しめます。使用している桜は、“天下第一の桜”と称され、「さくら名所100選」にも選ばれている長野県伊那市・高遠の桜です。ビールの苦味と香りのもとになるホップの使用を抑え、桜の花と