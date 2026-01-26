英ロック歌手ロッド・スチュワート（81）が、北大西洋条約機構（NATO）を巡って「アフガニスタン紛争で前線から少し離れたところにとどまっていた」などと発言して物議を醸しているトランプ米大統領を「徴兵忌避者」と呼んで非難した。トランプ大統領は、健康上の理由でベトナム戦争の徴兵を免除されているが、父親と関係のある医師の配慮で足の病気であるとの診断書をもらって徴兵を回避した可能性が指摘されている。米FOXニュー