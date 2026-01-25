大規模火災に見舞われた大分市佐賀関で、離れ離れになった被災住民が集う交流会が初めて開かれ、久々の再会を喜びました。 この交流会は仮住まいとなる市営住宅などに転居し、離れ離れとなった被災地区の住民に交流の場を提供しようと大分市が初めて企画しました。 はじめに鶴崎吹奏楽団による演奏が披露されたあと、住民同士が近況を報告していました。 訪れた人たちは久々の再開を喜び地域の絆を確かめあっていました。 （被