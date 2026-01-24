街頭演説する参政党の神谷代表＝２４日、横浜市中区参政党の神谷宗幣代表は２４日、横浜市中区のＪＲ桜木町駅前で行った街頭演説で、次期衆院選に比例候補を含めて計約１９０人を擁立すると明らかにした。「野党第１党や、与党でも第１党になる可能性がゼロではない」と述べ、第三極の政党を目指すと強調した。演説で神谷氏は「自民党の政策は移民ありきで進められていておかしい。移民に頼らない社会をつくる気概がない」