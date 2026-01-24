バーミヤンの公式Xは、2026年1月22日から2月4日までの期間限定で、生ビール半額と11品が110円引きになるクーポンを公開しています。人気の小皿料理がラインアップ110円引きになるのは小皿料理を中心とした、全11品。 ・本格焼餃子（6個）・海老春巻（2本）・蒸し鶏の胡麻ソース・海老マヨネーズ・海老のチリソース（小皿）・北京ダック（3枚）・からあげ（4個）・山盛りフライドポテト・中華風漬けまぐろ〜秘醤ソース〜・おつまみ