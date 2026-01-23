女優の石田ひかり（53）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優たちとの貴重な3ショットを披露した。石田は「週2のペースで会ってる尚美さんがほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた」とし、女優の西田尚美、清水美砂との笑顔の3ショットを披露。「子育てが終わった事を実感する日々開放感に満ち溢れた素晴らしい夜」とし「子育て中の皆さん大変なことも出来るだけ楽しんで、頑張ってください！