きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安の動きが優勢となる中、ユーロは買い優勢の展開が見られている。特にユーロ円は、ドル円の伸び悩みにもかかわらず、上値追いが続いており、本日は一時１８６円台に上昇し、ユーロ発足以来の高値を更新した。 ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了し、次の行動がどうなるのか注目されているが、市場では年内は据え置きとの見方が有力視されている。その意味ではユ