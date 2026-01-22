¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¡ÈÉüµ¢¡É¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥¹¥Ô¥ï¥´¾®Âô¤¬2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â³èÆ°ºÆ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ò¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Î¸½¼Â¡Ó
¡¡2025Ç¯11·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÍÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÉüµ¢¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÂçÊª¥²¥¹¥È¡É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¥Ò¥²¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÄÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Âô¤Î¥Á¥ã¥é¤¤¶á±Æ
¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç½Ð±é¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î¾®Âô°ì·É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯12·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡È¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¾®Âô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òº®Íð¤µ¤»¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Î¾®Âô¤Ï¡¢
¡Ö¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢Î©ÇÉ¤ÊÇò¤¤¥Ò¥²¤òÃß¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â
¡¡¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸½¾õ¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Î¥á¥É¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤ÎÊóÆ»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢
¡Ö¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëTBS·Ï¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ç¤ÎÉüµ¢Àâ¤âÓñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È°Æ¤È¤·¤Æ¾®Âô¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢TBS¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½ç¼é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢¾åÁØÉô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·Ý¿Í¤Î¡ÈÉüµ¢¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢
¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢µÈËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÀìÍÑ¤Î·à¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤È¿³ºº°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬Äê´üÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ã¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
2Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¾®Âô¤Ï
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾®Âô¤¬¼«¤éÆ°¤¯¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç²¿¤«¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥³¥ó¥×¥é°Õ¼±¤ä¡¢»öÌ³½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢
¡Ö2Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤È¤¦»²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈÎ©¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶á¡¹²¿¤«¤·¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡È¤Ë¤¬¡¼¤¤¡É¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤«¨¡¡£