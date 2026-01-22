2021年に大分市で起きた時速194kmの車による死亡事故の控訴審で、福岡高等裁判所は22日、危険運転とは認めず、一審を破棄し、被告に対し懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。この事故は2021年、大分市大在の県道交差点で小柳憲さんが車で右折しようとしたところ、時速194kmの車と衝突し亡くなったものです。当時19歳だった男が危険運転致死の罪に問われ、一審の大分地裁は2024年11月、危険運転だと認め、懲役8年の実刑判決を言い