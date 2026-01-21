１９日、救助活動のため事故現場に向かう救援隊員。（包頭＝新華社記者／連振）【新華社フフホト1月21日】中国内モンゴル自治区包頭市の鉄鋼メーカー、内蒙古包鋼鋼聯の鋼板工場で18日に起きた爆発事故で、現場緊急救援指揮部（対策本部）は21日、今回の事故で10人が死亡し、84人がけがを負ったと発表した。けが人の容態はいずれも安定しているという。同工場では18日午後3時3分（日本時間同4時3分）に製鋼作業部の容量650立方