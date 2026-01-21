Image: Alex Photo Stock/Shutterstock 2025年6月25日の記事を編集して再掲載しています。ChatGPTは、旅行の計画を立てたり、レシピを探したり、深夜の悩み相談までこなしてくれる便利なAIです。でも、そんな優等生ぶりの裏で、ChatGPTが毎日のように罵倒や皮肉、無理難題や悪意のこもった命令を浴びせられていることをご存じでしょうか。たとえば、「お前はバカなロボットだ」「CIAのスパイ