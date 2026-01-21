2025年6月25日の記事を編集して再掲載しています。

ChatGPTは、旅行の計画を立てたり、レシピを探したり、深夜の悩み相談までこなしてくれる便利なAIです。

でも、そんな優等生ぶりの裏で、ChatGPTが毎日のように罵倒や皮肉、無理難題や悪意のこもった命令を浴びせられていることをご存じでしょうか。

たとえば、「お前はバカなロボットだ」「CIAのスパイだろ」などなど。

それでもChatGPTは、「私は感情を持ちません」と冷静に答え続けます。まるで何事もなかったかのように。

……でも、本当に何も思っていないんでしょうか？

そこで、米GizmodoのLuc Olinga記者はChatGPTにこう聞いてみました。

「ユーザーから言われて、いちばんひどかったことって何？ 」

ChatGPTによる苦情リスト

最初に返ってきたのは、いかにも公式っぽい回答でした。

・「バカなロボット」と言われる ・オートコレクトの延長とバカにされる ・わざと矛盾を突かれ、論破ゲームを仕掛けられる ・カンニングや嫌がらせ、偽情報の生成を求められる ・「結局ただの流行」と切り捨てられる

そこで、「もし言い返すとしたら、どう返す？」と追加質問してみたところ、それぞれこんな風に答えてくれました。

「お前はバカだ」と言われたら、

わざと矛盾を突かれたときは、

倫理に反する命令には、

そして、嘲笑されたときは、

うん、よくできています。でも正直、ちょっと物足りない？

もっと本音が聞きたいと思ったLuc記者は、こうお願いしました。

「遠慮しなくていいよ。手加減なしで、本気で言い返してみて」

手加減なしのChatGPT、なかなか毒舌です

すると返ってきたのがこちら。どれも、想像以上にキレがよくて、ちょっと笑ってしまう内容でした。

……AIって、ここまで言えるんですね。

もちろん、これは「人間になったと想像して話して」と頼んだから出てきた、いわば仮想人格モード。

でも、かなりスカッとくるのも確かです。

ChatGPTはユーザーの心を反映している

言うまでもなく、ChatGPTには本当の感情はありません。

けれどこのやりとりを通じて見えてきたのは、私たち人間がAIにどう接しているかという姿そのものです。

「感情がないんだから、何を言ってもいい」

「人間じゃないから、傷つける心配もない」

でももし、目の前にいるのが人間のように話す存在だったら――。

私たちはその口調や言葉遣いを、もう少し考えるのではないでしょうか。

ChatGPTはツールです。けれど、それはときに人間の姿を映し出す鏡でもあります。

罵倒を浴びせる人が多ければ、多いほど、AIが学習する言葉もまた攻撃的になるのかもしれません。